Erfurter „Heiligen Mühle“ lockt mit Bratwurst, Bier und Graupensuppe zum 1. Mai

Erfurt. Zum Hoffest lädt Familie Naue am 1. Mai in die „Heiligen Mühle“ ein. Neben Livemusik soll auch das beliebte Wasserschöpfen das Publikum erfreuen.

Zum 1. Mai öffnen sich ab 10 Uhr die Tore der „Heiligen Mühle“ zum Hoffest. Es wird in den historischen Vierseitenhof in der Mittelhäuser Straße 16 eingeladen. Familie Naue hat ein Hoffest mit Musik Ausstellungen und natürlich mit Mühlenführungen organisiert. Auch in dieser Saison gibt es wieder das beliebte Wasserschöpfen aus dem Mühlenbrunnen. Zur Unterhaltung gibt es Live-Musik aus Mittelalter und Renaissance mit „Ludowig dem Lutenslaher“. Stündlich wird wieder die Perlgraupenmühle mit ihrer in Deutschland einmaligen Technik aus dem 19. Jahrhundert in Betrieb genommen. Auch die anderen Ausstellungsbereiche zu Ilversgehofen und dem Heizungsbau sind natürlich geöffnet bei Bratwurst, Bier und Graupensuppe.