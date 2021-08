Erfurter Herbstlese Extra: Poesie und Politik mit Konstantin Wecker

Erfurt. Von der Hoffnung, zum wirklich Wichtigen zurückzufinden erzählt Konstantin Wecker in seinem neuen Buch.

Im Jahr 2019 haben der Thüringer Schriftstellerverband und die Erfurter Herbstlese die Reihe „Poesie & Politik“ ins Leben gerufen, die der Erinnerung an den Kollegen, Politiker und Dichter Hans-Jürgen Döring (1951-2017) gewidmet ist. Pandemiebedingt wurde 2020 mit dieser Reihe ausgesetzt, nun wird sie wieder aufgegriffen zusammen mit dem Theater Erfurt als weiterem Partner. Erster Gast ist Konstantin Wecker. „Er vereint wie kaum ein Zweiter Poesie und politisches Engagement in sich und seinem künstlerischen Schaffen, heißt es in der Ankündigung.

In seinem neuen Buch erzählt Konstantin Wecker von seinem Leben ohne Bühne und ohne Publikum und von seiner Hoffnung, dass wir durch die Krise zum wirklich Wichtigen zurückfinden und uns als Gesellschaft vom Credo der reinen Gewinnmaximierung verabschieden: „Kultur ist Nahrung für die Seele, Poesie ist Widerstand!“ Moderiert wird der Abend von Frank Quilitzsch, der Redakteur dieser Zeitung ist.

Karten sind ab sofort buchbar. Der Vorverkauf erfolgt in der Geschäftsstelle des Erfurter Herbstlese-Vereins, Anger 37, unter Tel. 0361/644 123 75 und www.herbstlese.de

Sonntag, 5. September, 17 Uhr