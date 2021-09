Erfurter Herbstlese mit Mut zur Warteliste und zum Ortswechsel

Erfurt. Einige Veranstaltungen der Erfurter Herbstlese gehen in die Verlängerung, verdoppeln sich oder wechseln den Ort.

Mit Liedermacher Konstantin Wecker und einer Extra-Herbstlese im ausverkauften Theater Erfurt ist das Festival am Sonntag erfolgreich in seine 25. Ausgabe gestartet. Am heutigen Donnerstag folgt dem Präludium mit dem Literarischen Quartett die traditionelle Ouvertüre. Felix Leibrock und Gäste besprechen vier Bücher von Autoren aus dem Herbstlese-Programm; in diesem Jahr Stefan Schwarz, Zeruya Shalev, Florian Illies und Jenny Erpenbeck.

Zusätzliche Karten für eigentlich ausverkaufte Veranstaltungen

Das Quartett und die vier Lesungen haben eines gemeinsam: Sie sind ausverkauft. „Besser gesagt, einige waren es“, korrigiert Programmchefin Monika Rettig. Das schöne Wetter erlaubt es, dass das Quartett am 9. September statt im Saal auf der Sommerbühne im Kulturhaus Dacheröden stattfinden kann. Somit sind nun wieder Karten verfügbar. Auch mit Knut Elstermann und dem Defa-Star Winfried Glatzeder soll es nach Möglichkeit am 21. September in den Hof des Dacheröden gehen. Als Regenvariante steht die Aula des Ratsgymnasiums bereit. Zusätzliche Karten gelangen also in den Verkauf.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auslastung von 90 Prozent

Das Coronavirus verschafft zudem einigen Künstlern Doppelschichten. Während es etwa bei Ulrike Folkerts schnell klar war, dass sie zweimal im Atrium der Stadtwerke auftreten wird, sorgen bei anderen Künstlern – deren Einverständnis vorausgesetzt – lange Wartelisten für einen Nachschlag. Als Beispiel nennt Monika Rettig Denis Scheck, der bei seinem wilden Ritt durch das literarische Jahr zum Herbstlese-Ausklang zweimal zu erleben sein wird.

„Wir sind mit den Autoren und den Verlagen im Gespräch, ob es weitere derartige Angebote gibt“, erklärt die Programmchefin. Zehn Tage nach Vorverkaufsstart steuert die Herbstlese auf eine Auslastung von 90 Prozent zu. Eine erfreuliche Tatsache, die aber auch dem Umstand geschuldet ist, dass in die Säle in diesem Jahr nur ein Drittel bis die Hälfte der Gäste hineindürfen als in virusfreien Jahren üblich.

www.herbstlese.de