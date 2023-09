Erfurter Herbstlese: Sawsan Chebli spricht über Hass im Internet

Erfurt. Die Politikerin Sawsan Chebli gastiert in Erfurt. Sie ruft zu mehr Zivilcourage gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung im Internet auf.

„Im digitalen Unwetter habe ich alles gesehen, von den tiefsten Abgründen der Verachtung bis zur wärmsten, aufrichtigsten Unterstützung“, schreibt Sawsan Chebli auf den ersten Seiten ihres Buches „Laut“. Damit gastiert sie bei der Erfurter Herbstlese. Auf 222 Seiten spricht die Politikerin, Autorin und Aktivistin mit Frauen und Männern, die selbst Ziele von Hass im Netz sind, die sich dagegen engagieren, die Opfer beraten.

Das Buch ist ein Aufruf an die schweigende Mehrheit der Gesellschaft, dem Hass im Internet die Stirn zu bieten und Rassismus, Sexismus und Diskriminierung nicht unwidersprochen hinzunehmen.

Furcht vor Übergriffen im realen Leben

Dass aus digitaler Gewalt reale werden kann, hat sie selbst erlebt. Sie schildert Schubser, Pöbeleien und Beleidigungen auf offener Straße in Berlin. „Ich kann mich auf den Straßen meiner Heimatstadt nicht mehr frei bewegen, weil ich fürchte, dass Schatten aus dem Internet aufsteigen und sich an jeder Ecke meines Alltags manifestieren könnten“, schreibt sie.

Als im Oktober 2018 ein altes Pressefoto von Sawsan Chebli ausgegraben wird, auf dem sie eine teure Rolex-Uhr trägt, entspinnt sich im Netz eine heftige Debatte über Armut und Reichtum in Deutschland. Die vom Steuergeld gut bezahlte SPD-Politikerin mit Migrationshintergrund leistet sich eine Rolex, während arme Rentner Flaschen sammeln müssen, so der Tenor. Sawsan Cheblis Einlass, dass sie als zwölftes von dreizehn Kindern palästinensischer Flüchtlinge durchaus wisse, was Armut bedeute, feuerte den Hass im Netz nur noch mehr an.

Wo Hass tobt gibt es zugleich Beistand und Hilfe

Doch sie erhält auch Unterstützung. Die Journalistin Teresa Bücker stellte fest, dass es gar nicht um die Rolex geht. Als meinungsstarke muslimische Frau in einem öffentlichen Amt biete Sawan Chebli viele Angriffsflächen. Sie sei eine Provokation und könne nichts richtig machen, damit der Hass weniger werde. Sie könne ihn nur punktuell ausblenden.

Sawsan Chebli stellt selbst klar, dass Rückzug oder weniger Social Media keine Lösung ist. Denn egal wo sich Menschen austauschen, die grundlegenden Umgangsformen sollten gelten. „Der demokratische Austausch und die Debatte müssen geschützt werden – online und offline“, fordert sie.

