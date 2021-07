Erfurter Höhenretter helfen im Katastrophengebiet im Westen

Erfurt. Höhenretter der Erfurter Berufsfeuerwehr, aber auch Kameraden aus dem Ortsteil Dittelstedt leisten im Westen Kathastrophenhilfe.

Die Höhenretter der Erfurter Berufsfeuerwehr unterstützen im Rahmen der Katastrophenhilfe auf Anforderung des gemeinsamen Melde- und Lagezentrums von Bund und Ländern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die örtlichen Kräfte bei der Gefahrenabwehr in den Überschwemmungsgebieten. Das teilt die hiesige Stadtverwaltung mit.

Vier Höhenretter schon am Samstag im Einsatz im Überschwemmungsgebiet

Derzeit sind vier Höhenretter der Berufsfeuerwehr Erfurt zusammen mit einem Polizeihubschrauber aus Thüringen und dem Gerätewagen Eis/Wasser/Höhe zur Menschenrettung im Einsatz. Vor Ort wurden zwei der Erfurter Kollegen dann auch dem Polizeihubschrauber aus Bayer zugeordnet.

Fahrzeuge für Trinkwasserversorgung von Thüringen angefordert

Zusätzlich wurden vom Freistaat für die Trinkwasserversorgung in den betroffenen Gebieten geeignete Fahrzeuge angefordert. Die Erfurter Helfer unterstützen zusammen mit anderen Einheiten aus Thüringen mit einem Einsatzleitwagen und dem Gerätewagen Dekontamination „Personal“ der Freiwilligen Feuerwehr Dittelstedt und sieben Kameraden sowie einem Vertreter des Thüringer Landesverwaltungsamtes die Einsatzkräfte vor Ort. Der Gerätewagen kann Trinkwasser transportieren und ist mit entsprechenden Zapfstellen ausgerüstet. Eine erste Ablösung der am Wochenende eingesetzten Kräfte erfolgt am Sonntag.

