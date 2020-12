Erfurter Impfstellen starten am 13. Januar

Die Erfurter Corona-Impfstellen werden am 13. Januar in Betrieb gehen. Davon ist der Erfurter Arzt Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) überzeugt. Die KVT ist mit der Organisation und Durchführung der Schutzimpfung beauftragt.



Bereits jetzt seien die beiden Impfstellen in der alten Mensa des Helios Klinikums und in einem Hörsaal des Katholischen Krankenhauses einsatzbereit, sagte Sakriß am Mittwoch. Es mangele aber noch am Impfstoff. „Mit Sicherheit“ werde aber am 13. Januar zumindest eine der beiden Impfstellen mit den Impfungen beginnen.



Am Dienstag hatte ein mobiles Impfteam, das in ganz Thüringen unterwegs ist, bereits Bewohner und Pflegekräfte von zwei Erfurter Pflegeheimen geimpft. „Die Impfungen liefen reibungslos, den Geimpften geht es gut“, teilte Sakriß am Mittwoch nach Rücksprache mit den Einrichtungen mit. „Es gibt keine Nebenwirkungen.“ In drei Wochen würden sie die zweite Impfung erhalten, die für die langfristige Immunität notwendig ist.



Ebenfalls am Dienstag wurden erste Mitarbeiter des Helios geimpft. Im KKH stehen die Impfungen bevor. Die beiden Krankenhäuser organisieren die Impfungen selbst, wie Vertreter bestätigten.

Michael Sakriß geht davon aus, dass vor dem Start der Impfstellen am 13. Januar auch noch weitere Erfurter Pflegeheime vom mobilen Impfteam berücksichtigt werden. Es gebe aber noch keine Termine, sagte er.