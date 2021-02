Erfurter Innenstadthändler sehen schwarz

„Ohne uns stirbt Erfurt“ und „Uns wird die Existenz geraubt“ – das steht auf schwarzen Plakaten mit einem großen Kreuz, die auf die bedrohliche Lage für den kleinen Einzelhandel aufmerksam machen soll. Wie Mitinitiatorin Anja Scheinpflug aus der Marktstraße sagt, sei die Resonanz unter den Händlern und Gastronomen der City gewaltig. Rund 300 hätten sich gemeldet, um auch mit den Plakaten ein Signal zu setzen und auch sich gegenseitig Solidarität und Zusammenhalt zu versichern.

Plakate in der gesamten City zu sehen

Erste Plakate hängen in der Marktstraße, auf dem Wenigemarkt und am westlichen Anger. Am Mittwoch sollen sie laut der Initiatoren in der gesamten Innenstadt zu sehen sein und „vor allem die Politiker wachrütteln“, wie Anja Scheinpflug sagt. Ohne schnelle und wirksame Hilfen oder Änderungen Regeln des Corona-Lockdowns sehe sie schwarz für sich und viele ihrer Kollegen. Und berichtet von vielen Reaktionen, nachdem ein Beitrag über ihre persönliche Situation in dieser Zeitung stand. „Es ist erschütternd, was das passiert“, so Anja Scheinpflug, „da erzählen mir Leute unter Tränen ihr Schicksal und dass sie einfach nicht mehr weiterwissen.“