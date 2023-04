Erfurter Kammerchor verspricht spannende Reise

Erfurt. Auf eine musikalische Reise mitnehmen will der Erfurter Kammerchor seine Zuhörer. Frühlingshaft wird es am Sonntag in der Kaufmannskirche.

„Nun will der Lenz uns grüßen“ – so klingt und singt es am Sonntag, 23. April, in der Kaufmannskirche in Erfurt. Beginn des Chorkonzerts ist um 17 Uhr. Unter der Leitung von Sebastian Göring präsentiert der Erfurter Kammerchor volkstümliche Frühlingsweisen sowie anspruchsvolle Vokalmusik.

Zu hören sein werden im Konzert Werke von Bach, Monteverdi, Debussy, Rolle und von anderen Komponisten. Die Zuhörerschaft in der Kaufmannskirche am Anger erwarte eine „spannende Reise durch mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte“, verspricht der Erfurter Kammerchor als Veranstalter des Konzertabends in der Kirche.