Erfurter Karnevalsumzug steht auf der Kippe

Das für den 23. Februar geplante närrische Altstadtfest mit dem 45. Erfurter Festumzug hängt am seidenen Faden. Der Ausrichter, die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), sieht sich nach der Vertagung der Haushaltsabstimmung im Stadtrat einer unsicheren Finanzierung gegenüber.

Das GEC-Präsidium führte am Donnerstag hektische Telefongespräche und verabredete sich zu einer Krisensitzung am Abend. Dort sollten auch der Festumzug und seine Finanzierung thematisiert werden, bestätigt Marcus Danz, Vizepräsident der GEC. Weitere Einzelheiten teilte er zunächst nicht mit.

Auch zum GEC-Präsidenten Thomas Kemmerich äußere sich das Präsidium nicht. Die GEC sehe die Rolle des Karnevals im Erhalt des Brauchtums und von Traditionen, meint Danz. Der Karneval halte der Politik den Spiegel vor, beziehe selbst aber nicht politisch Stellung.

Kemmerich war am Mittwoch überraschend zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Wahl löste indirekt die Krisensituation in der GEC aus. In Abwesenheit des Präsidenten übernahm Marcus Danz kommissarisch die Führung der Geschäfte. Ob, und wenn, wann Kemmerich wieder aktiv die Geschicke der GEC mitbestimmen kann, steht angesichts der politischen Wirren in der Landespolitik in den Sternen.

Die für Mittwochabend geplante Stadtrats-Sitzung war abgesagt worden, weil nach zu vielen Absagen einzelner Stadträte und ganzer Fraktionen die Beschlussfähigkeit des Gremiums nicht mehr gegeben war. In der Sitzung sollte der Stadtrat auch den Nachtrags-Haushalt beschließen.

Im Verwaltungsentwurf des Haushaltes ist ein städtischer Zuschuss für den Festumzug enthalten. Die 35.000 Euro machen etwa die Hälfte der Gesamtkosten aus, die von der GEC für den Umzug aufgebracht werden müssen.

So weit bekannt, wurde der Zuschuss bisher nicht durch Änderungsanträge in Frage gestellt. Das Problem der GEC liegt aber darin, dass die Stadtrats-Sitzung erst am 26. Februar nachgeholt wird und frühestens dann der Zuschuss bestätigt werden kann. Der Festumzug soll bereits drei Tage eher, am 23. Februar, stattfinden, zu einem Zeitpunkt also, da nur die Hälfte der Kosten sicher abgedeckt sind.

Ein weiteres Problem besteht möglicherweise in den Absprachen zu den Sicherheitsvorkehrungen mit dem Land. Thomas Kemmerich selbst hatte bei der Prunksitzung der GEC am vergangenen Freitag, damals noch voll im Karnevals-Amt, die vorbereitenden Gespräche mit Innenminister Georg Maier (SPD) öffentlich gelobt. Maier ist seit Kemmerichs Wahl zum Ministerpräsidenten aber kein Minister mehr.

Diskussionen um den Erfurter Umzug und seine Finanzierung gab es in den letzten Jahren häufig. Das Problem verschärfte sich durch höhere Sicherheitsauflagen, die mit weiter wachsenden Kosten einhergingen.

Mit Verweis etwa auf die Kosten für Absperrgitter wurde die Route im Vorjahr verkürzt. In diesem Jahr soll sie wieder wie zuvor von Domplatz zu Domplatz über den Juri-Gagarin-Ring führen.