Erfurter Kinder lassen Wünsche mit Luftballons fliegen

Mehr als 100 Schüler der Bergkreisschule Alach haben sich am Donnerstag im Jugendhaus Fritzer zusammengetan, um ein Zeichen für ihre Rechte zu setzen. Unter dem Motto „Kinder sind unschlagbar!“ lässt der Kinderschutzbund Thüringen dieses Jahr zum 15. Mal den Kinderrechtetag in Erfurt stattfinden. Der Gedenktag wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und soll darauf aufmerksam machen, dass Kinder das Recht haben, in einer fürsorglichen, liebevollen Atmosphäre ohne Gewalt und Vernachlässigung aufzuwachsen.

Im Garten der Einrichtung an der Talstraße stehen bunt gekleidete Kinder in auf dem Boden gekennzeichneten Quadraten, die für den nötigen Abstand sorgen sollen. Auf der Bühne vor ihnen redet die Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke), die schon im zweiten Jahr Schirmherrin des Projektes ist. Sie redet nicht nur vor ihnen, sondern auch mit ihnen, denn darum geht es an diesem Tag hauptsächlich: Kinder sollen mehr in Entscheidungen involviert werden – insbesondere in solche, die sie betreffen.

Die Kinder haben sich in der Schule mit ihren Rechten beschäftigt

Dafür haben die Kinder sich seit Anfang des Schuljahres mit den Kinderrechten beschäftigt und ihre Vorschläge und Wünsche dazu gesammelt. Diese überreichen sie der Bürgermeisterin in einem „Kinderrechtekoffer“, den sie mit ins Erfurter Rathaus nimmt. Sie verspricht ihnen, dass der Koffer im Rathaus nicht einstauben wird. Denn sie wolle sich dafür einsetzen, „Kinder und Jugendliche mehr in Planungsprozesse einzubinden“, erzählt sie.

Luftballons mit Wünschen und Sorgen der Schüler fliegen in den Erfurter Himmel

Am Ende des Kinderrechtetages steigen Luftballons mit Wünschen und Sorgen der Kinder in den Erfurter Himmel. Die anhängenden Kärtchen sollen die Finder erinnern, die Kinderrechte mehr zu achten. „Es ist wichtig den Kindern zu vermitteln, dass sie mit ihren Sorgen und Fragen nicht alleine stehen“, betont Hofmann-Domke.

Der Kinderschutz verlangt Anerkennung der Meinungen der Kinder

Die Veranstaltung sollte im April stattfinden, wurde aber aufgrund von Corona verschoben. „Ich freue mich sehr, dass wir es hingekriegt haben, und es war ein super Tag“, sagt Carsten Nöthling vom Kinderschutzbund. „Wir wollen zeigen, dass Kinder über ihre Rechte gut Informiert sind und ihr Leben mitgestalten sollen. Es wurde auch in der Corona-Zeit deutlich, dass über die Kinder entschieden wird, ohne sie in dem Entscheidungsverlauf zu involvieren“, so Nöthling. Andere Themen, mit denen die Kinder sich an diesem Tag beschäftigten, waren Gewalt, Privatsphäre und Bildung.