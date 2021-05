Erfurter Kinderbuchtage: Lesungen werden verschoben

Erfurt. Verschiebungen im Terminkalender der Kinderbuchtage kündigt die Buchhandlung Peterknecht an. Die Corona-Verordnung macht’s nötig.

Da die aktuelle Corona-Verordnung bis einschließlich 3. Juni gilt und jegliche Veranstaltungen untersagt, werden die Erfurter Kinderbuchtage die Lesungen am 29. und 30. Mai sowie 1. Juni verschieben.

Da laut Mitteilung aus dem zuständigen Ministerium vorgesehen sei, dass mit der kommenden Überarbeitung der Verordnung Veranstaltungen unter freiem Himmel unter bestimmten Auflagen zulässig sein werden, hat sich die Buchhandlung Peterknecht als Veranstalter der Kinderbuchtage zu diesem Schritt entschieden.

Betroffen von der Verschiebung sind die folgenden Veranstaltungen: „Luis und Lena. Die Zahnlücke des Grauens“ von Thomas Winkler wird auf den 19. Juni bei Kakteen Haage, Blumenstraße 68, verschoben. Nach seinem ersten Eishockey-Versuch hat Luis (12) einen Zahn weniger und dafür eine völlig durchgeknallte Zahnfee an der Backe, sichtbar nur für ihn.

Das Krimipicknick mit Stefan Andres wird vom 30. Mai auf den 20. Juni verlegt, es findet erstmals auf dem Dachgarten des Hotels Zumnorde in der Grafengasse 2-6 statt. Kriminacht-Leser Stefan Andres wird auch am helllichten Tag dafür sorgen, dass die Krimis Spannung erzeugen werden und der Grusel nicht zu kurz kommt. Dieses Jahr folgen die Teilnehmer dem Agenten J.C. von Joe Graig durch London und begeben sich mit Julian Press auf Verbrecherjagd.

Für „Ferien mit Schatz-Schlamassel“ mit Andreas Hüging und Angelika Niestrath ist ein neuer Termin am 21. Juni gefunden. Ort sind die Räume von „Höhenfaktor“ am Heckerstieg 3, Roki, der Freund mit Herz und Schraube, macht Ferien an der Nordsee. Der Zelturlaub am Meer wird ein Riesenspaß, denn an Strand und Campingplatz ist jede Menge los.

Alle Karten behalten ihre Gültigkeit, können jedoch auch zurückgegeben werden. Alle weiteren Termine finden wie geplant statt, teilt Peter Peterknecht mit. Verlängert wurde auch der Abgabetermin für die Schmökerhits der Erfurter Kinder. Wer möchte kann sein Lieblingsbuch per Mail an kinderbuchtage@peterknecht.de oder an info@stadtwerke-erfurt.de senden. „Wir freuen uns über die Buchtipps der 9- bis 13-jährigen Vielleser“, sagt Peter Peterknecht.

Die Vorschläge können auch direkt beim Empfang der Stadtwerken Erfurt, Magdeburger Allee 34, in der Buchhandlung Peterknecht am Anger 28, oder in der Kinder- und Jugendbibliothek, Marktstraße 21 abgegeben werden. Dort stehen jeweils entsprechende Schmökerhitskisten, in welche die Zettel eingeworfen werden können. Der neue Endtermin ist jetzt der 10. Juni. Unter allen Teilnehmern werden drei Buchpakete verlost.