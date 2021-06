Erfurter Kinderbuchtage: Start mit Donner, Regen und Verspätung

Erfurt. Die Erfurter Kinderbuchtage starteten mit leichter Verspätung und alle Veranstaltungen sind bis auf eine Ausnahme ausverkauft.

Die Erfurter Kinderbuchtage sind mit kleiner Verspätung am 3. Juni mit einer Lesung im Theater gestartet. Das besondere war, dass dies nicht nur die erste Lesung der Buchhandlung Peterknecht seit Oktober 2020 war, sondern auch die erste Lesung im Erfurter Theater und wohl die erste öffentliche Lesung mit Menschen in Erfurt überhaupt.

Leuchtende Augen, stilles Lauschen und die absolute Freude einfach einer Geschichte mit anderen Kindern (und nicht am Bildschirm) zuhören zu können. Die Leserin, Autorin und Illustratorin Ute Krause lud die Eltern und Kinder zu einer „Rattenscharfen Party“ mit den „Muskeltieren“ ein.

Die Kinder durften die Abenteuer der gefräßigen Nagetiere Gruyère, Picandou und Pomme de Terre erleben. Am Ende ging natürlich alles gut aus. Das Wetter spielte mit und so war der Innenhof im Theater ein Gewinn für die Kinderbuchtage.

Ausweich bei Unwetter in die Severi-Kirche

Am Samstag war Annette Roeder mit Hetty Fledermaus an der Reihe. Geplant war ein sonniges Open air direkt am Dom, alles war bereit, bis der Regenradar den Kinderbuchtagen einen Strich durch die Rechnung machen wollte.

Orkanartige Böen und Gewitter waren angesagt. Dank der Unterstützung der katholischen Kirche und Pfarrer Klaus durfte die Lesung in die St.-Severi-Kirche verlegt werden.

Im Kirchenschiff konnten die Kinder neben dem Donner und Regen den Geschichten von Hetty Fledermaus lauschen.

Am heutigen Dienstag gibt es zur Lesung im Landeskriminalamt (LKA) eine kleine Änderung, welche nur die Lesung um 14 Uhr betrifft. Alle Kinder können bereits um 13 Uhr auf das Gelände, um sich die Fahrzeuge der Polizei anzusehen. Die Damen und Herren der Landeskriminalpolizei haben sich gut vorbereitet, um den Kindern die Arbeitsweise des Landeskriminalamtes zu erklären.

Ansonsten sind fast alle Veranstaltungen ausverkauft. Nur noch für die Lesung „Roki. Ferien mit Schatz-Schlamassel, gelesen von Andreas Hüging in der Firma Höhenfaktor (Heckerstieg 3/Übungsraum), sind noch ein paar Tickets erhältlich.