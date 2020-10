Erfurter Kita-Eltern werden von Warnstreik überrascht

330 Lego-Figuren haben am Dienstagnachmittag auf dem Fischmarkt stellvertretend für ebenso viele kommunale Kita-Erziehrinnen und -Erzieher für einen besseren Tarifabschluss gestreikt. Sie waren aber nur die Vorhut für einen echten Warnstreik am Mittwoch, der nach Informationen aus dem Rathaus zur kurzfristigen Schließung von mindestens zwei Kitas führen wird.

Von der ganztägigen Schließung betroffen seien der Kindergarten „Am Aquarium“ und die benachbarte Krippe „Spielspaß“ aus der Bleichenstraße. In mindestens sieben weiteren der 18 städtischen Kitas werden Einschränkungen erwartet.

Weitere ganztägige Schließungen sind dabei nicht ausgeschlossen. Zudem haben offenbar nicht alle Einrichtungen die Stadtverwaltung als Arbeitgeber informiert, ob sie sich am Streik beteiligen.

Zum Warnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi, die Verhandlungsführerin bei den Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst ist. „Die Arbeitgeber brauchen offensichtlich so ein Signal“, sagt die Bezirks-Chefin Corinna Hersel.

Verdi: Belastungen für Eltern hoch, aber Tarifangebot „respektlos“

Der Druck, nicht zu schließen, sei zwar nach den Corona-Schließungen und den damit verbundenen Belastungen für die Eltern besonders hoch. Das Angebot der Arbeitgeber von einer 3,5-prozentigen Entgelterhöhung für drei Jahre werde aber als „respektlos“ empfunden und mache so den Streik nötig. Verdi fordert 4,8 Prozent mit einjähriger Laufzeit.

Am Montag hatte Verdi Streik-Teilnehmer aus der Stadtverwaltung, den Sparkassen, von Rentenversicherungen und aus dem Theater angekündigt. Da auch ein Teil der Stadtwirtschaft streikt, werden Papierkörbe nicht geleert und Straßen nicht gereinigt, vermeldeten die Stadtwerke. Die Erfurter Kitas wurden von Verdi erst am Dienstag nachgemeldet.

Eltern bleibt kaum Zeit, sich auf die Situation einzustellen

Die späte Entscheidung führt nun dazu, dass den betroffenen Eltern kaum Zeit bleibt, sich auf die Situation einzustellen. Eine Ersatzbetreuung ist laut Stadtverwaltung nicht möglich. Viele Erzieherinnen seien in den Herbstferien im Urlaub.

Laut Corinna Hersel haben die Kitas am Montag die Eltern informiert, dass mit Einschränkungen am Mittwoch zu rechnen sei. Wie diese genau aussehen, werde aber erst am Morgen des Streiks deutlich. Die Eltern der von Einschränkungen betroffenen Kitas seien bis Dienstagnachmittag konkret informiert worden.

Bei dem Warnstreik auf dem Fischmarkt ist die Teilnehmerzahl wegen Corona auf 100 limitiert. Die Streikenden stünden aber auch für die nicht streikenden Kollegen, sagt Hersel.

GEW: Erzieherinnen wünschten andere Form des Streiks

Der symbolische Lego-Streik am Dienstag wurde von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) durchgeführt, die das Kita-Personal vertritt. „Viele Erzieherinnen, die streiken dürfen, haben sich wegen der hohen Belastung der Eltern in diesem Jahr gewünscht, dass in anderer Form gestreikt wird“, sagte vor dem Rathaus die GEW-Landeschefin Kathrin Vitzthum.

Das halte die GEW aber nicht davon ab, sich auch am Verdi-Warnstreik vom Mittwoch zu beteiligen. „Wir wollen für Verständnis werben, dass die Forderungen berechtigt sind“, sagte Vitzthum. Am Vormittag werde ein anderes Publikum angesprochen als am Nachmittag.