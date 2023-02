Erfurter Kitas, Schulen, Vereine zu Wettbewerb für Inklusion aufgerufen

Die Special Olympics sind für Juni in Berlin geplant. Im Vorfeld gibt es eine Inklusionskampagne – auch in Erfurt.

Erfurt. Im Vorfeld der Special Olympics in Berlin können sich auch Erfurter Einrichtungen mit einem Projekt für die Einbindung von Menschen mit Behinderung einsetzen.

Bis zu 1000 Euro für ein Projekt zur Inklusion von Menschen mit Behinderung und weitere Preise. Dieses Angebot soll zur Teilnahme an der Kampagne der Special Olympics motivieren, die dieses Jahr in Berlin stattfinden. Unter dem Motto „Alle machen mit!“ können sich auch Erfurter Kitas, Schulen und Sportvereine allein oder in Kooperation mit anderen ein Projekt überlegen, bei dem sich Menschen mit und ohne geistige Behinderung begegnen. Laut Stadt soll die Zielgruppe Kinder unter 13 Jahre, Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre und junge Erwachsene bis 26 Jahre sein. Über die 20 besten Ideen wird online abgestimmt. Weitere Infos unter specialolympics.hc-apps.de