Erfurter Kleingärtner ziehen begeistert positive Buga-Bilanz

Erfurt. Erfurts Stadtverband der Kleingärtner hatte viele helfende Hände und präsentierte sich gut auf der zu Ende gegangenen Bundesgartenschau.

Für die Kleingärtner war die Bundesgartenschau in Erfurt ein Jahrhundertereignis: „Wir waren 26 Wochen mittendrin“ sagt der stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes Erfurt der Kleingärtner und Projektleiter Buga 2021 Kleingartenwesen, Frank Möller. Zumindest lautete so das selbstgewählte Motto, aber die Pandemie hatte den Start in den ersten Wochen etwas eingeschränkt.

„Mit dem Informationspavillon der Kleingärtner mitten auf dem Buga-Gelände der Ega und direkt an der Kleingartenanlage ,iga 61’ haben wir die Besucherfrequenz unmittelbar gespürt und können bestätigen, dass die Buga in Summe mehr als 1,5 Millionen Besucher hatte“, betonte er als Fazit. Der Pavillon wurde während der gesamten Zeit von den Erfurtern betreut und begrüßte zudem Kleingärtner aus der gesamten Republik, die informierten und zu Gesprächen bereitstanden.

In enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Gartenfreunde und mit Unterstützung von Regionalverbänden aus ganz Deutschland leisteten die Erfurter Kleingärtner ihren Beitrag für die Besucher, um das Kleingartenwesen mit seinen wichtigen Funktionen in den Bereichen Garten; Umwelt; Artenschutz; Soziales mehr darzustellen: Beete voller Blumen, malerische Stauden und Gehölze, dazu historische Kulissen und gleich nebenan die Kleingartenanlage „iga 61“ die seit 60 Jahren auf dem Gelände der ega präsent ist.

„Wir hatten viele Besuch, zahlreiche interessierte Kleingärtner aus Nah und Fern, an die wir über 12.000 Prospekte und Infomaterial ausgegeben haben“, sagte Möller. Die Kleingärtner des Landes Thüringen und der Stadt Erfurt wüssten um den Stellenwert der Bundesgartenschau, betonte er. Sie hatten bereits im Jahr 2018 mit der intensiven Vorbereitung dessen begonnen, was sich heute als Erfolg der Kleingärtner verzeichnen lässt.

Für die Buga 2021 wurden zwei Hauptgelände ausgewählt: Der 36 Hektar große Egapark, ein Gartendenkmal im Stil der Moderne, mit dem Gartenbaumuseum. Und der Petersberg, eine ehemalige Zitadelle, die zu den besterhaltenen in Europa zählt.