Erfurter Klezmerorchester mit großem Auftritt

Das Klezmerorchester mit Dirigent Johannes Gräser tritt in der Thomaskirche auf.

Erfurt. Vor 3000 Menschen hat das Erfurter Klezmerorchester zum Tag der Einheit gespielt. Jetzt hat es einen Auftritt in der Thomaskirche.

Das Klezmerorchester Erfurt ist live zu erleben: Am Samstag, 20. Mai, ab 20 Uhr spielt das Ensemble in der Thomaskirche in der Schillerstraße 48. Längst hat sich das Orchester einen Ruf über die Grenzen Thüringens hinaus erarbeitet. 2015 gegründet, hat es im vergangenen Jahr fast 3000 Gäste auf der Open-air-Bühne auf dem Erfurter Domplatz zum Tag der Deutschen Einheit begeistert.

Mehr als 70 Mitwirkende aus ganz Deutschland und darüber hinaus spielen auch dieses Jahr wieder mit beim Konzert unter der Leitung von Johannes Paul Gräßer und Szilvia Csaranko. „Wir lieben Klezmermusik – und diese Begeisterung möchten wir weitergeben an Mitwirkende und Publikum“, erzählt Szilvia Csaranko, die als Akkordeonistin und Pianistin die Noten speziell für das Klezmerorchester transkribiert und arrangiert. Gemeinschaft und Musik sind die Grundanliegen der Workshops und Konzerte des KlezWeCan e.V., der als Träger des Klezmerorchesters fungiert.

In der Thomaskirche sind das Alina Bauer (Geige), Susi Evans (Klarinette), Sabine Döll (Flöte), Claas Sandbothe (Percussion), Jan Hermerschmidt (Saxofon), Michael Tuttle (Bass), Sanne Möricke (Akkordeon), Pieter Sint Nicolaas (Trompete) mit dabei. „Wir haben für dieses Konzert die schönsten Melodien aus den letzen Jahren zu einem neuen Programm zusammengestellt“ verrät Gräßer, „neu zusammengestellt und arrangiert entsteht somit auch in diesem Jahr ein Klangerlebnis, dass man in dieser Art wohl selten zu Gehör bekommt.“ Schließlich ist das Klezmerorchester Erfurt das weltweit größte Ensemble, dass sich der Musik der jiddisch-sprechenden Juden Osteuropas verschrieben hat.

Die Tickets gibt es über den Ticket Shop Thüringen sowie den angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr.