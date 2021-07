Erfurter Klima-Mahnwache gedenkt der Toten des Unwetters

Der Protest des Klimacamps auf dem Erfurter Fischmarkt wurde im Mai beendet. Seitdem halten die Akteure täglich, 17 Uhr, eine zehnminütige Mahnwache ab. Am 16. Juli geht es für eine Viertelstunde darum, der Toten durch die Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu gedenken.

Am Tag 61 der Klima-Mahnwache auf dem Fischmarkt geht es an diesem Freitag, 16. Juli, 17 Uhr, darum, der Toten und Verletzten durch Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu gedenken. Eine etwa 20 Personen zählende Aktionsgruppe hält dort täglich eine zehnminütige Mahnwache ab.

