Erfurter Klinikum sichert zügige Krebsbehandlung fest zu

Herbert Sayer, Leiter des Onkologischen Zentrums am Helios-Klinikum Erfurt.

Erfurt. Auch in der Corona-Zeit werden bei Helios keine Therapien abgesagt.

Die Behandlung von Menschen, die an Krebs erkranken, wird auch in der aktuellen Corona-Situation ohne Abstriche gewährleistet. Darauf hat das Helios-Klinikum Erfurt zu Wochenbeginn hingewiesen.

Eine Krebsdiagnose stelle die Betroffenen mental und körperlich vor große Herausforderungen. Aktuell kämen noch weitere Sorgen hinzu, nämlich: die Corona-Lage könnte die Krebstherapie beeinträchtigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Helios-Netzwerk Krebsmedizin sei indes darauf ausgerichtet, eine Krebstherapie auch während der Pandemie „sicher und ohne Verzug“ durchzuführen, wird in der Verlautbarung klargestellt.

In einer Ausnahmesituation wie der derzeitigen Corona-Pandemie steige die Verunsicherung und psychische Belastung von Betroffenen zusätzlich. Viele Patientinnen und Patienten sorgten sich demnach, dass ihre Behandlung durch Corona aufgeschoben werden könnte. Andere wiederum wollten ihre Therapie aus Sorge vor einer Corona-Ansteckung in den Kliniken selber verschieben. „Eine Krebsbehandlung sollte jedoch nie aufgeschoben werden, denn ein schnelles Handeln entscheidet oft über den Erfolg der Therapie“, erklärt der Arzt Herbert Sayer, der das Onkologische Zentrum am Helios-Klinikum Erfurt leitet.

Eine Krebsdiagnose sei immer ein Schock. Bei der Suche nach einem geeigneten Facharzt sei man nicht allein: Empfehlungen könnten sich Betroffene in der Regel beim Hausarzt holen. Auch telefonische Beratungen, wie die der Deutschen Krebshilfe oder von Patientenlotsen unterstützten dabei, den richtigen Arzt und die richtige Klinik zu finden. „Auch in der Hochphase der Pandemie haben wir keine Krebsbehandlung in unseren Kliniken abgesagt. Ein Krebspatient sollte auf einen zeitnahen Beginn der Therapie bestehen“, empfiehlt Krebsarzt Sayer.

Krebshilfe: Telefon: 0800/80708877Helios-Hotline: 0800 633 4946