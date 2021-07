Erfurter Krämerbrücke: Mit Beats um Spenden gebeten

Erfurt. Spontane Hilfe für „Maboni“: Martin Hübner und MonstaicKid sammeln als DJs Spenden für die Ladeninhaberin Mone Luhn.

Martin Hübner und MonasticKid haben am Mittwochnachmittag die Krämerbrücke beschallt. Und das für den guten Zweck: Es wurden Spenden gesammelt für Mone Luhn (Mitte), die Betreiberin des Kindermodeladens Maboni, der durch einen Wasserschaden in der Wohnung darüber komplett zerstört worden ist. Für Spenden standen eine Spendendose und ein Qr-Link zur Verfügung. Die beiden DJs hatten sich spontan bereit erklärt, die in Not geratene Ladenbetreiberin zu unterstützen.

Eine parallel durch Mone Luhns Freundin Annette Lidzbarski gestartete Spendenaktion über die Plattform Betterplace hatte das Spendenziel von 8000 Euro durch viele kleine Spenden bereits deutlich übertroffen. Ein Boiler war in der Wohnung über dem Modeladen geplatzt, Wasser war über Nacht unbemerkt ins Geschäft geflossen und hatte dabei Lehm aus dem Fachwerk auf Textilien und Einrichtung verteilt. Der Schaden ist groß, nach gerade so überstandener Pandemie bringt nun der Wasserschaden die Existenz der alleinerziehenden Mutter einer achtjährigen Tochter in Gefahr.