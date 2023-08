Erfurter Kreativhof: Mit dem Stockpferd über den Flohmarkt

Erfurt. Ein Flohmarkt war die erste Veranstaltung im neuen Kreativhof in der Erfurter Triftstraße. Mit dabei: Pferde der besonderen Art.

Auf dem Kreativhof in der Triftstraße gab es am Samstag einen Flohmarkt für überwiegend Selbstgemachtes wie Schmuck oder Taschen mit Botschaften. Aber auch wer ein Metallica-T-Shirt fürs nächste Wacken-Festival suchte oder aber andere getragene Textilien wurde an einem der 45 Stände gewiss fündig.

Eva (8) und Alena (7) sind unter anderem von den Stockpferden begeistert, die samt Halfter und Haarschmuck am Stand von "Hilde Unikat" auf neue Besitzerinnen warteten. Mit Mähne zum Flechten, als Deko oder aber wenn der Wunsch nach einem echten Pferd sich nicht erfüllen lässt. Und vor allem aus Holz, was ihnen im Gegensatz zu ihren Stoffverwandten auch mal ermöglicht, den Durst in einer Pfütze zu stillen, wie die Schöpferin der Stockpferde verrät.

Organisiert wurde der Flohmarkt von Swenia Koch und Daniel Schalew vom Vintage-Store Echtjuterladen in der Erfurter Innenstadt, die den alten Hof in der Triftstraße 59 zu einem kreativen Ort entwickeln wollen.