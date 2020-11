Erfurter Künstlerin begeistert von Architektur der Natur

Elena Timtschenko stammt aus Russland, wo sie ihre ersten Lebensjahre verbracht hat. Auf den darauf folgenden Reisen sah sie sich von Eindrücken, Sprachen und Völkern derart überwältigt, dass sie ihre Erlebnisse und Gedanken in Zeichnungen und Malerei einfließen ließ. Nähe und Ferne sind ihre Themen, Tiefe, Licht und Tiefe. „Bruch- und Baustellen“, „Muscheln und Schnecken“ und „Raumkapseln“ sind ihre Arbeiten überschrieben. Mit einer Auswahl davon, wäre die Künstlerin bei der diesjährgen artthuer, der Thüringer Kunstmesse, vertreten gewesen.

Studienzeit an der Bauhaus-Universität in Weimar

„Widder“, 2020, Farbstiftzeichnung. Foto: Elena Timtschenko

Ausgerechnet der Kugelschreiber ist Elena Timtschenkos bevorzugtes Zeichenmedium, das sie für ihre großformatigen Arbeiten nutzt. Bizarre Landschaften, gebrochenes Holz, seltsame Lebewesen: all dies malt sie in schwarz, rot und grün. Eine Art künstlerisches Tagebuch ihrer Reisen und Wanderungen ist so entstanden.

Aus natürlichen Dingen bauen sich vor ihrem Auge Paläste und seltsame Bauten auf. Begeistern lässt sich die Künstlerin aber auch von der Architektur von Muscheln – das nicht erst jetzt, sondern schon in ihrer Studienzeit an der Bauhaus-Universität in Weimar.

Zuvor hatte sie Germanistik und Linguistik in Moskau studiert, arbeitete als Dolmetscherin, ehe sie dann in ihrer Kunst eine ganz besondere Sprache fand. Da sind es beispielsweise Pflanzensamen, denen sie sich mit tausenden von Strichen nähert, um Ritzen, Vertiefungen und Wölbungen zu erforschen. Seit 2020 hat Elena Timtschenko einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Erfurt.

Elena Timtschenko hat einen Lehrauftrag an der FH Erfurt. Foto: Elena Timtschenko

Aquarellmalerei entführt in ebenso fantastische Räume, wenn sie mit Pigmenten und Texturen experimentiert, Material und Technik variiert. Ihre Werke stellt sie seit 2001 in Kunsthäusern und Museen nicht nur in Deutschland aus, sondern trifft auch international auf ein begeistertes Publikum. In Erfurt gewann sie im Jahre 2018 den Publikumspreis der artthuer-Kunstmesse, auf der sie dieses Jahr die Reihe „Protection/Defense“ präsentiert hätte.

Angeboten hätte sie für Messebesucher zudem einen Workshop – sie hätte ihren Messestand als „offenes Atelier“ gestaltet, wo man ihre über die Schulter schauen, sie mit Fragen löchern und natürlich auch Werke erwerben hätte können.

Kontakt: Elena Timtschenko, Schlüterstraße 9 in Erfurt, Tel. 0361/7892265, e.timtschenko@web.de, www.elena-timtschenko.com