Erfurter Künstlerin: „Der Linie zum Trotz“

Erfurt. Die Grafikerin und Bühnenbildnerin Susanne Besser stellt auf der Krämerbrücke aus

„Don Quijote“ grüßt schon im Schaufenster. Im Ausstellungsraum zieht „Der Kaiserin neues Kleid“ die Blicke auf sich. In der Galerie des Verbands Bildender Künstler auf der Krämerbrücke 4 stellt sich die Erfurter Künstlerin Susanne Besser mit einer Auswahl ihrer Arbeiten vor. Ihr Thema heißt „Der Linie zum Trotz“.

Susanne Besser sagt dazu: „Ich arbeite mit der Linie, alles entsteht aus der Linie und alles geht auf sie zurück.“ Sie löst die Strenge auf und lässt die Linien fließen – in Zeichnungen, Grafiken, Schriftzüge, in Skulpturen und Arbeiten aus Metall und Keramik. Dabei experimentiert sie mit Kombinationen verschiedener Techniken und Materialien, so entstanden Drucke auf Aluminium oder Digitalprint hinter Acrylglas.

Susanne Besser ist gebürtige Erfurterin und ist als Gestalterin sehr vielseitig unterwegs. Bekannt ist sie durch Grafik, Plastik und Installationen und durch baubezogene Kunst, die sich in Graz, Linderbach und Erfurt findet. Aber sie war und ist auch Bühnenbildnerin und wirkte im Erfurter Theater, im Jugendtheater Schotte oder im Neuen Schauspiel. Am Freitag, 20. Mai, können Interessierte von 12 bis 18 Uhr in der Galerie mit ihr ins Gespräch kommen.

Die Ausstellung im Haus zum Bunten Löwen ist bis 27. Mai zu sehen. Die Galerie ist dienstags bis freitags 12 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr geöffnet