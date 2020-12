Erfurter Künstlerin Susanne Besser ist fasziniert vom Verfremden

An ihrem Strich, der sehr verschieden ausfallen kann, lasse sich ihre Tagesform ablesen. Das sagt die Erfurter Künstlerin Susanne Besser. Er drücke ihre innere Stimmung und Haltung aus und könne demzufolge schroff, fein, nüchtern, wütend, verspielt sein. Aber irgendwie doch: „Besser“.

Susanne Besser gestaltet und verbindet. Foto: Susanne Besser

Susanne Besser arbeitet im Bereich Grafik, Plastik und Installation und verbindet all diese Dinge auch gern miteinander. So setzt sie zum Beispiel Grafisches plastisch um. Auf der abgesagten Kunstmesse „arthuer 2020“ wollte sie grafische und plastische Arbeiten zeigen, die innerhalb der vergangenen beiden Jahre entstanden sind. Weil die Kunstmesse wegen Corona nicht stattfinden konnte, vermitteln wir in der Reihe „Kunst-Kontakt“ in loser Folge den Lesern beziehungsweise verpassten Besuchern einige Informationen zu Erfurter Künstlern.

Fasziniert von der Möglichkeit, mit digitalen Medien zu verfremden und Motive un-logisch zu verknüpfen, findet sie den Weg von der Fläche zur Plastik. Sehr verschiedene figürliche oder abstrakte Sujets interpretiert sie mit etwas Abstand immer wieder neu. Ins Zentrum ihrer Ausstellungsfläche auf der „artthuer“ wollte sie erneut die menschliche Figur und ihre Gesten rücken. Auch im Spannungsfeld der Suche nach der Un-Vergänglichkeit menschlicher Spuren.

Die gebürtige Erfurterin ist als Gestalterin sehr vielseitig tätig. Sei es im Bereich Bühne/Szene/Kostüm. Sie war im Schauspielhaus engagiert und ist sehr eng verbunden mit der Schotte, wo sie auch lange als Ausstattungsleiterin war. Sie hat im Bereich Bühne zahlreiche Ausstattungen gemacht für Schauspiel, Oper, Puppentheater, die freie Szene. Aber auch im Bereich Ausstellungsgestaltung / Kunst am Bau / Innenarchitektur hat sie zahlreiche Projekte konzipiert und umgesetzt.

Susanne Besser, Krämerbrücke 9, Telefon: 0178/6 33 39 64, susanne.besser@vodafone.de