Erfurter Kultur- wird erneut Impfzentrum

Erfurt. Das Kultur- wird wieder zum Impfzentrum. In der Engelsburg wird Erstimpfung und Boostern möglich.

Erneut gibt es am Mittwoch, 22. Dezember, eine Corona-Impfaktion in der Engelsburg in der Allerheiligenstraße 20/21. Aufgrund der hohen Nachfrage verwandelt sich das Kultur- wieder in ein Impfzentrum. Zwischen 10 und 17 Uhr werden Erstimpfungen mit Johnson & Johnson sowie Boosterimpfungen mit Moderna angeboten. „Sagt es weiter, schickt eure Freunde vorbei und lasst uns alle das Virus mit allen Mitteln bekämpfen!“, heißt es im Aufruf zur Aktion. Medizinisches Fachpersonal stehe vor Ort zur Verfügung, um etwaige Fragen zu beantworten.

Eine vorherige Anmeldung zur Impfaktion ist nicht nötig. Bei der ersten Auflage der Impfaktion hatte es einen Riesenandrang gegeben: 387 Menschen wurden Ende November in der E-Burg geimpft. Dazu hatten sich lange Warteschlangen gebildet, die in Spitzenzeiten um den Häuserblock herum bis hinein in die Pergamentergasse reichten. Um beim neuen Termin ein vergebliches Anstehen zu verhindern, verteilt das Team der Engelsburg ab 10 Uhr an die Wartenden Impfkarten: Jeder der eine solche erhält, werde auch geimpft und seine Dosis erhalten, teilen die Organisatoren vom Kulturzentrum Engelsburg mit.