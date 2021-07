Zum Deutsch-Französischen Fest im Kulturquartier konnten Kinder erste Sprachkontakte zum Französischen knüpfen, wie am Stand von Ludivine (links) vom France Mobil. Das gefiel auch der 4-jährigen Clarissa, hier mit Oma Cordula Böhm, die schon einmal in Paris war und natürlich weiß, was ein Croissant ist und wie das schmeckt.