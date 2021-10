Die drei Schaukästen vor dem Kulturquartier wurden in der Vergangenheit schon für vielfältige Projekte genutzt.

Erfurter Kulturquartier: „Stadtraum in der Box“

Erfurt. Architekten gestalten Schaukästen am alten Schauspielhaus.

Die „StadtRaumBoxen“ werden zum „Stadtraum in der Box“, wenn die Architekten Jockel Deckert und Rainer Mester (dma) zur Tat schreiten. Ihre Installation im Klostergang 4 wird am Donnerstag, 28. Oktober, um 18 Uhr eröffnet.

Es ist die 17. Auflage der Ausstellungsreihe in den „StadtRaumBoxen“, wie die drei Schaukästen genannt werden. Sie künden von einer Zeit als das Erfurter Schauspielhaus noch ein solches war und man hier erfuhr, welche Inszenierungen auf der Bühne zu erwarten waren. Seit einigen Jahren verheißt die künstlerische Bespielung dieser Boxen einen Aufbruch in eine Zeit, da in diesem Haus wieder Kultur erzeugt und gezeigt werden wird. Erstmals sind Architekten angefragt, sich mit den Stadtraumboxen auseinander zu setzen. Zum Büro „dma“ (Berlin/Erfurt) gehören zwei mehrfach ausgezeichnete Architekten, die immer wieder die Grenze zwischen Architektur und bildender Kunst aufheben.

Über ihre Arbeit für die „StadtRaumBoxen“ sagen sie: „Mit unserer kleinen Installation verweisen wir darauf, dass nicht nur die Boxen selber Teil des Stadtraumes sind, sondern in ihnen Stadtraum stattfindet. Es geht um den Perspektivwechsel beim Erlebnis Stadt, der Stadtraum wird selbst zur Bühne inszeniert, wird zum geschichteten Bühnenbild.“