Erfurter Kulturszene: „Lasst uns nicht untergehen!“

Mit einer Solidaritätserklärung hat sich Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) in einer Videobotschaft an die Kulturschaffenden der Stadt gewandt. Veröffentlicht ist es auf der städtischen Homepage unter: www.erfurt.de. Darin bedauert er die Folgen der Corona-Pandemie und des mittlerweile zweiten Lockdowns, der alle, die Kulturszene aber besonders hart getroffen habe. Viele müssten um ihre Existenz bangen, so Bausewein, der unbürokratische Hilfe seitens der Stadt zusagt und zudem größere Hilfe von Bund und Land einfordert.

Obwohl die Corona-Krise ein großes Loch in den Stadthaushalt reißen würde und es schwer werde, überhaupt einen Haushaltsplan aufzustellen, solle bei der Kultur keinesfalls gekürzt werden. Im Gegenteil: Beträge in diesem Bereich müssten eher aufgestockt werden, kündigte Bausewein an, dafür um Mehrheiten im Stadtrat nötigenfalls zu kämpfen. Wissend, dass die Ausgaben für Kultur als sogenannte „freiwillige Leistung“ zählen und schon in früheren Zeiten knapper Kassen als erstes Streichungen und Kürzungen geopfert wurden.

Dass es der Kulturbranche 2020 schlecht geht, hat die im Oktober durchgeführte Umfrage der Kulturdirektion zur Situation der Erfurt Kultur nur noch einmal bestätigt. Als „Kulturkoma“ bezeichnet die Szene selbst ihre Lage. „Mit dem zweiten Lockdown ist die Improvisationsfähigkeit an ihre Grenzen gekommen, da wir trotz aufwendiger Hygienekonzepte nun wieder ins Arbeitsverbot geschickt wurden“, sagt Lisa Hilpert von der Ständigen Kulturvertretung, einer Interessenvertretung der freien Kulturszene Erfurts. „Lasst uns nicht untergehen“ – mit diesem Appell richtet sich die Kulturszene der Stadt an alle, gezielt aber an die Regierung. Drei Forderungen werden gestellt: dass Klubs als Kulturorte baurechtlich anerkannt werden, dass das Budget für Kultur im Haushalt 2021 nicht verringert wird und dass eine unabhängige finanzielle Unterstützung erfolgt.

Auch Erfurts Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich kritisiert, dass zu wenig unterschieden werde und der Kulturbereich auf Bundes- und Landesebene und in deren Verordnungen stark auf ein Angebot zur Freizeitgestaltung reduziert wurde. Auch Museen werden der Freizeit, nicht der Bildung zugerechnet, was Knoblich beklagt. Die nun notwendige und aufgrund der steigenden Infektionszahlen gebotene Distanz nennt Knoblich einen „Feind der Kulturarbeit“. Und er spricht vom „Grundnahrungsmittel Kultur“, das aktuell nicht verfügbar sei.

60 Kulturschaffende schildern ihre existenzbedrohende Lage

Rund 60 Kulturschaffende wie Klubbetreiber, Theatermacher, Musiker, Chöre, Festivals, Konzertveranstalter, Kinomacher und Akteure der kulturellen Bildung hatten an der Umfrage teilgenommen und deklarierten hier ihre Gagen-, Eintritts- und Gastronomieausfälle sowie Verluste in Millionenhöhe. Teilweise Einbußen von über 90 Prozent zum Vorjahr seien zu verzeichnen. 80 Prozent der Umfrageteilnehmer benannten extreme Existenzängste. Knapp die Hälfte habe Nothilfen in Anspruch genommen, wobei aber kritisiert wird, dass bei den Nothilfeprogrammen oft nur Betriebskosten bezuschusst wurden, die nicht bei allen anfallen. Oft sei das Geld schon allein für Hygienekonzeptmaßnahmen verbraucht worden.

Hoffnung mache das Novemberprogramm der Bundesregierung, das Kulturunternehmen 75 Prozent ihres Umsatzes als direkte Hilfe zukommen lassen will und auch Soloselbstständige berücksichtigen soll. „Kommunal kann ein solches Programm aktuell nicht angeboten werden“, heißt es aus dem Rathaus. Hier backt man deutlich kleinere Brötchen: Es bestehe die Möglichkeit, für Kulturprojekte eine unbürokratische Mikroprojektförderung von bis zu 500 Euro bis Ende November zu beantragen. Die so bewilligten Projekte können noch bis Mitte nächsten Jahres umgesetzt werden.

In der Umfrage habe sich ein großer Bedarf nach Beratung im Bereich Fördermittel und Hilfsleistung gezeigt. Dazu bietet die Kulturdirektion am Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr eine Onlineberatung zum Thema „Aktuelle Fördermittelhilfe für Kulturschaffende in der Coronazeit“ an. Interessierte melden sich dazu unter der E-Mail: kulturfoerderung@erfurt.de an.