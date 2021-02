Erfurter Lesefrühling führt diesmal in ein Küchenstudio

Moderierte Online-Lesungen mit verschiedenen Autorinnen und Autoren bietet die Buchhandlung Peterknecht in der neuen Reihe „#READNTALK“ immer mittwochs als Livestream aus München an. Möglich ist dies durch die Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Random House. Am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, geht es mit der Rezepte-App Kitchen Stories direkt ins Küchenstudio. Das Kochbuch mit dem Titel „Anyone can cook“ versammelt Gerichte und Geschichten aus der Küche hinter den Kulissen. Es wird von Gründerin Mengting Gao präsentiert und auch live gekocht. Unter diesem Link ist die Lesung zu erreichen – auch über die Webseite der Erfurter Buchhandlung.