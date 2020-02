Erfurt. Drei Varianten am Hauptbahnhof stehen für den Fernbushalt zur Wahl. Die Linken holen jetzt den Flughafen in die Diskussion zurück.

Erfurter Linke wollen Fernbusse am Flughafen halten lassen

Für einen Fernbushalt am Flughafen will sich die Linke-Fraktion im Erfurter Stadtrat weiterhin einsetzen. Fraktionschef Matthias Bärwolff forderte alle anderen Fraktionen auf, „über diese sinnvolle Alternative nachzudenken“. Die drei Varianten im Umfeld des Hauptbahnhofs, die im Frühjahr zur Auswahl stehen sollen, seien „baulich schwer umzusetzen und greifen unnötigerweise in hochsensible Bereiche ein“, sagte Bärwolff.

Es ist nicht der erste Vorstoß, die Fernbusse am Flughafen halten zu lassen. Die Idee galt bislang wegen der Bundesgesetze nicht als umsetzbar: Die Gesetze erlauben den Kommunen nur eingeschränkte Steuerungsfunktion. Fernbus-Unternehmen können daher nicht gegen ihren Willen an den Stadtrand verbannt werden.