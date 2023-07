Erfurter Lutherpark: Bauwagen wird zu Küche und Bühne

Erfurt. Eine mobile Küche wird Bühne einer märchenhaften Erzählung. Im Erfurter Lutherpark erlebt das Projekt im Bauwagen seine Premiere.

Im Lutherpark erlebt am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr das Sommertheater „Jakobs Reise – Ein Küchenmärchen nach Zwerg Nase“ seine Premiere. Damit wird auch ein umgebauter Bauwagen als „Flying Kitchen“ von der Evangelischen Jugend Erfurt in Betrieb genommen. Der Bauwagen dient als Küche und Bühne. Das Sommertheater ist bis zum 15. Juli zu sechs weiteren Terminen in Thüringen zu erleben. Der Eintritt zu den Vorstellungen ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Regisseur des Stücks ist Erik Studte aus Jena. René Thumser ist Darsteller des Jakobs. Träger des Projekts ist der Verein „PauL e.V.“, der für „Partizipation an urbanem Leben“ steht.