Erfurter Messe: Teilnehmer gesucht für inklusives Turnier mit E-Karts

Erfurt. Ende August findet auf der Messe in Erfurt der Vorlauf zur Deutschen Meisterschaft im E-Kart-Slalom statt. Mitmachen kann jeder zwischen 8 und 27 Jahren.

Für den 20. August ist auf dem Erfurter Messegelände der Vorlauf zur Deutschen Meisterschaft im inklusiven E-Kart-Slalom geplant. Angesprochen sind Kinder und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung gleichermaßen. Alle sollen die Möglichkeit erhalten, um den Titel zu kämpfen und ihrer Leidenschaft für den Motorsport nachzugehen.

Veranstaltet wird das Turnier vom ADAC und vom Motorsportclub Kyffhäuser-Clingen im Rahmen der Inklusionskampagne United in Dreams. „Im vergangenen Jahr hat Vereinsmitglied Tobias Kleiber bei der Premiere der inklusiven Kartslalom-Challenge in Malsfeld teilgenommen, qualifizierte sich für das Finale auf dem Lausitzring und wurde dort Zweiter. Vom Gedanken des inklusiven Motorsports begeistert, hat sich der MSC in Zusammenarbeit mit dem ADAC auf die Fahne geschrieben, in diesem Jahr einen regionalen Meisterschaftslauf für die United in Dreams in Erfurt auszurichten“, teilt der Verein mit.

Teilnehmen können alle zwischen 8 und 27 Jahren. Neulinge und Profis werden nach Alter und Erfahrung eingeteilt, um faire Wettbewerbschancen zu gewährleisten.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.unitedindreams.de/idksm-2023