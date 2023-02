Erfurter Museum ermöglicht Einblick in die norddeutsche Seele

Erfurt. Wanderfalke, Wiesenpieper, Zaunkönig – ihnen allen wird Platz in einer Sonderausstellung gegeben. Und zwar auf besondere Weise:

Es gibt Orte, an denen ist ein bisschen mehr Himmel als woanders. Natürlich liegt das vor allem am Betrachter selbst. Ein solcher Ort scheint Varel an der Nordsee zu sein. Hier lebt und arbeitet Claus Rabba. Er eröffnete am Donnerstagabend seine Ausstellung „Natur im Licht“ im Naturkundemuseum.

Seine Bilder sind besonders, so wie der Künstler selbst. Erzählt er über ein Werk, scheint es, der Himmel darin erstrecke sich nun über den Betrachter, als ob man im Grün bei dem Wiesenpieper sitze. „Man verbindet beim Malen das, was man sieht und das, was man kennt“, sagt der 57-Jährige. Viel Zeit verbringt er in der Natur, skizziert, sammelt Eindrücke.

Die bringt er dann, untermauert von Fotos für die anatomisch korrekte Darstellung, zu Papier mit Acryl oder Öl. Claus Rabba ist vor allem bekannt für seine stimmungsvollen Naturwiedergaben.

Wo platziere ich den Vogel auf dem Bild? Wie sah Permafrostboden nach der Eiszeit aus? Schwimmen Fische so durch die Wellen, dass man sie von außen sieht? Kann ich einen Zaunkönig von unten zeichnen? Es gibt viele Fragen, die sich der Künstler stellt, bevor er zeichnet. Er verbindet auf faszinierende Weise biologische Kenntnisse und malerische Qualitäten. Stets von hoher Bedeutung: Das Licht. Und zwar nicht nur als Aspekt von Helligkeit, sondern bestehend aus Kontrasten. Schillert der Kopf eines Trogons, bekommt er auch im Bild dieses Glänzen, etwa durch bestimmte Farbpigmente.

Die Antworten auf oben gestellte Fragen gibt die Ausstellung, ebenso den Himmel, etwa im Bild „Vogelschwarm“. Die Ausstellung ist bis zum 7. Mai im Naturkundemuseum zu sehen. Für Schulklassen gibt es Angebote, sich mit Hilfe der Werke mit der Natur zu befassen.

Workshop mit Claus Rabba: 18. März, 10 bis 16 Uhr, es sind noch Plätze frei.