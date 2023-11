Erfurter Musiker rockt Bühne und Bürokratie-Dschungel

Erfurt. Paul Raufeisen ist in Erfurts Musikszene bekannt. Und bei Hunderten Musikschülern ebenso. Seine Company feiert nun Jubiläum und Tag der offenen Tür.

Leben, lieben, spielen. Live, love, play. Der Schriftzug ziert die Wand hinter dem Schreibtisch von Paul Raufeisen. Es sind mehr als drei Worte, es ist das Lebensmotto des 36-jährigen Erfurters. Es vereint, was ihn ausmacht. Die Musik, sie spielte schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben, irgendwann wurde aus Leidenschaft der Beruf. Zu seiner Firma gehören nun 40 Kollegen und Kolleginnen, „das alles hier funktioniert nur aufgrund des guten Teams, das ist der Oberhammer“, sagt er.

Am Samstag feiert seine Musikschule „My Music Company“ Zehnjähriges, Interessierte sind zu diesem Tag der offenen Tür herzlich eingeladen. Von 13 bis 18 Uhr gibt es spontane Probestunden, Live Music, Instrumente und Chorstimmen ertönen, Julia Maronde liest Geschichten zum Kichern. „Mit euch, für euch“, so das Motto.

Überhaupt ist das hier, in diesen hellen großen Räumen in der Schillerstraße 27, ein großes Miteinander. Viele der Dozenten kennen sich aus der Musikszene, sind selbst wie Paul auf Bühnen unterwegs. Sie kommen aus der gesamten Welt, viele studieren an der Franz-Liszt-Musikhochschule in Weimar. „Diese Freude, die Leidenschaft an der Musik, geben wir gerne weiter“, meint Paul Raufeisen.

Für ihn begann das Abenteuer Musikschule vor zehn Jahren, damals als Sub-Unternehmer bei „Music Academy“. Anfangs gab er noch selbst Unterricht, „aber das überlasse ich lieber den Profis. Ich bin gut im Leiten des Unternehmens“, sagt er lachend. „Ich als Chef bin so ziemlich der einzige, der nicht Musik studiert hat.“

Mit seinen Ideen wuchs der Wunsch, gänzlich selbstständig für die Musikschule zuständig zu sein und so wurde 2019 aus der Academy „My Music Company“ mit neuem Logo – und der Verantwortung für alles. „Du musst dich immer drehen“, sagt der Firmeninhaber. Er steht als Solokünstler immer mal auf der Bühne, doch die Zeit dafür ist rar. Denn neben der Arbeit spielt natürlich die Familie die wichtigste Rolle in seinem Leben. Vier Kinder, das fordert. „Familie, Firma, Musik“, zählt Paul Raufeisen die Prioritäten auf. Seine Frau unterstützt ihn, auch in der Company.

Pro Woche lernen etwa 500 Kinder ein Instrument oder singen im Chor, etwa 100 davon sind in Kitas und Schulen, mit denen die Company eine Kooperation hat. Eine Büroleiterin kümmert sich um die gesamte Organisation, die Termine, die Verträge, die Förderungen. Es gebe, so Paul Raufeisen, teils hohe bürokratische Hürden. Hinzu kommen, wie in vielen Bereichen, steigende Kosten für Miete und Betriebskosten. Doch einfach die Stundenpreise anheben, möchte er nicht. Längst steht die Company auf mehreren Standbeinen: Neben dem Musikunterricht bietet Paul Raufeisen die Vermittlung von Künstlern an und vermietet sein Tonstudio sowie Räumlichkeiten, die vor allem vormittags nicht genutzt werden.

Im kulturellen Erfurt ist Paul Raufeisen seit vielen Jahren aktiv, öffentliche Events wie Festivals auf der Predigerweise gehören ebenso dazu wie Projekte in Bildungseinrichtungen.

„Wissen Sie“, sagt er, „bei uns geht es um Freude. Nicht um Leistungsdruck. Hinzu kommt der soziale Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Man trifft sich, macht gemeinsam Musik – und geht glücklich nach Hause.“