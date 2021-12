Eine Straßenbahn fährt in Erfurt vom Fischmarkt in Richtung Anger. Rings um die Feiertage gelten Sonderfahrpläne.

Erfurter ÖPNV-Fahrplan wird an Feiertagen geändert

Erfurt. Die Evag teilt mit, wie Busse und Straßenbahnen an Weihnachten und Silvester verkehren und was es zu beachten gilt.

Zu Weihnachten, Silvester und Neujahr passt die Evag ihren Fahrplan an. Wie das Unternehmen mitteilt, verkehren am Donnerstag, 23. Dezember, alle Stadtbahn- und Bus-Linien nach Ferienfahrplan.

Heiligabend fahren alle Stadtbahn- und Bus-Linien bis 17 Uhr wie Samstag. Anschließend verkehren die Stadtbahn-Linien sowie die Bus-Linie 9 bis 0.30 Uhr im 30-Minutentakt in veränderter Verkehrsführung mit Angerkreuzungen jeweils zu den Minuten 00 und 30.

In der Nacht zum 25. Dezember 2021 besteht kein Verkehrsangebot. An den beiden Weihnachtsfeiertagen fahren alle Linien wie sonn- und feiertags, am 1. Feiertag ab 20 Uhr wie samstags.

Zwischen den Feiertagen gilt der Ferienfahrplan

Zwischen den Feiertagen verkehren alle Stadtbahnen und Busse wie in den Ferien, an Silvester zwischen 4 und 23 Uhr wie Samstag. Die letzte Angerkreuzung für Stadtbahnen findet um 23.30 Uhr statt.

Bei den Bus-Linien gibt es Besonderheiten bei den letzten Abfahrten. Nach einer Betriebspause fahren die Stadtbahn-Linien und die Bus-Linie 9 ab 0.50 Uhr bis 2.30 Uhr im 20-Minuten-Takt mit Angerkreuzung. Nach 1 Uhr gibt es auf den Bus-Linien 10, 30, 43, 51, 60 und 90 zusätzliche Fahrten in die Ortsteile.

An Neujahr fahren die Stadtbahn-Linien zwischen 3 und 7 Uhr nach einem Sonderfahrplan, ab 7 Uhr verkehren alle Stadtbahn- und Bus-Linien wie sonn- und feiertags sowie ab 20 Uhr wie samstags.