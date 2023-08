Erfurter Ortsteile: Unterschiedlicher Zuspruch für Glasfaser

Erfurt. 35 Prozent der Haushalte in den Erfurter Ortsteilen müssen sich anmelden, damit schnelles Internet via Glasfaser realisiert wird. Drei Ortsteile führen bisher.

Da gibt es noch einige Reserven: Durchschnittlich zehn Prozent der Haushalte in den 15 Erfurter Ortsteilen haben sich bisher für einen Glasfaseranschluss angemeldet. Der Deutschen Giganetz zufolge liegen die Anmeldungen in Schmira mit 35 Prozent, in Molsdorf mit 28 Prozent und in Alach mit 24 Prozent am höchsten. Insgesamt 35 Prozent der Haushalte müssen sich bis Ende Oktober für einen Anschluss entscheiden, damit der Ausbau realisiert werden kann, wird mitgeteilt.