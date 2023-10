Erfurter Parkbesucher fotografierten gigantische Riesenschnecke

Erfurt. Der Riesenschnecke im Erfurter Egapark geht es am letzten Tag im Oktober an den Kragen.

Die Kürbisse haben auch dieses Jahr wieder Einzug in den Erfurter Egapark gehalten. Aus 50.000 Kürbissen entstanden gigantische Kunstwerke und eine perfekte Kulisse für großartige Familienfotos und Selfies. Die diesjährige Kürbisausstellung steht unter dem Motto „Der Wald ruft“. Zu sehen sind übergroße Waldbewohner, geschmückt mit verschiedenen Kürbissorten in allen möglichen Herbstfarben. Eule, Fuchs, Eichhörnchen, Schnecke und Co. laden zum Ausflug für die ganze Familie oder Freunden ein. Zu Halloween endet die Freiluftausstellung mit einem großen Kürbiserntefest. Denn zum großen Finale der Kürbisausstellung am Dienstag geht es dem orangefarbenen Gemüse an den Kragen. Die riesigen Kürbisfiguren werden ab 14 Uhr abgeerntet und jeder kann sich seinen eigenen Kürbis schnappen.