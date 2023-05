Erfurter Petersberg: Freigabe der Lauentor-Brücke steht an

Erfurt. Das Erfurter Lauentor war über viele Monate für die Baustelle des Bastionskronenpfades am Petersberg gesperrt. Diese Zeit geht nun zu Ende.

Der Bastionskronenpfad am Erfurter Petersberg wird in der kommenden Woche offiziell der Öffentlichkeit übergeben: Am Freitag, 26. Mai, steht um 13 Uhr die Freigabe im Kalender von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Eigentlich hatte der Bastionskronenpfad bereits zur Bundesgartenschau 2021 fertiggestellt werden sollen. Naturschützer hatten die damit verbundenen Eingriffe in das Wäldchen scharf kritisiert. Eine Petition wurde gestartet, das Projekt auf Eis gelegt und die Fußgängerbrücke vom Lauentor zur Bastion Martin umgeplant.