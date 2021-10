Erfurter Petersberg wird künftig videoüberwacht

Erfurt. Die 20 neuen Kameras gehen am Sonntag in Betrieb. Sie sollen Vandalen abschrecken und die Aufklärung von Straftaten erleichtern

20 neue Videokameras sollen den Petersberg vor Vandalismus und Verschmutzung schützen. Nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung sollen sie sensible Bereiche wie die Brücken des Panoramalifts überwachen und werden nach der Buga am Sonntag scharf geschaltet. Die Aufnahmen laufen im Besucherzentrum am Kommandantenhaus auf. Zu der Sicherheitszentrale hat nur ein ausgewählter Personenkreis Zugang. Meldet der neueingestellte Hausmeister nach seinem morgendlichen Rundgang keine besonderen Vorkommnisse, würden die Videoaufnahmen automatisch wieder gelöscht, heißt es. Anderenfalls sollen sie Polizei und Ordnungsamt zur Verfolgung möglicher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten übergeben werden.

Laut Erfurts Tourismus-Chefin Carmen Hildebrandt wurden die Kameras in enger Abstimmung mit den Datenschutzbeauftragten von Land und Stadt installiert. Die Tourismus Gesellschaft ETMG betreibt den Petersberg im Auftrag der Stadtverwaltung. Hildebrandt halte die Sicherheitskameras für zwingend notwendig. „Seit 15 Jahren ringe ich darum, dem Petersberg eine andere Sicherheitsstruktur zu geben“, sagte sie. Auch Gartenamtsleiter Sascha Döll positioniere sich ganz klar für die Überwachung. Denn bevor die Buga den Berg belebte, sei er immer wieder Vandalen anheimgefallen.