Erfurter Petersberg wird zwei Tage zur Open-air-Bühne

Erfurt. Zwei Tage, drei Klubs und ein Veranstaltungsort: Auf dem Erfurter Petersberg sollte am Wochenende 24./25. Juni für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Carsten „Erobique“ Meyer ist Tasteninstrumentalist, Solokünstler und Teil diverser Bands: Am Sonntag, 25. Juni, ist er in einem Open-Air-Konzert auf dem Petersberg zu erleben. Veranstalter sind die Clubs Franz Mehlhose und Kalif Storch. Der Name Erobique steht für Clubmusik, Funk, Soul, R&B, Jazz, Italowestern und Chanson-Ausflüge. Bereits am Samstag, 24. Juni, gibt es Live-Musik auf dem Petersberg: „Bandhaus über Erfurt“ lautet dann das Motto des Tagesfestivals und es spielen Kamchatka aus Schweden, Rotor, Coogans Bluff, Vodoo Beach, Kaskadeur, Donata und Keller 2000.