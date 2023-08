Erfurter Petersberg: Zum Baustellenkaffee geht’s in den Kurhaus-Ableger

Erfurt. Mehr Leben auf den Erfurter Petersberg bringen – dazu soll „Simone Berg“ beitragen. Architekt Thomas Schmidt hat einen Kurhaus-Ableger eröffnet.

Wer bei „Simone Berg“ seinen Platz und einen Cappuccino einnimmt, sitzt quasi auf der Baustelle. Draußen an der Defensionskaserne, wo das Café vor wenigen Wochen eingezogen ist, stehen Gerüste. Drinnen an die Wände sind Anweisungen an die Bauleute gesprüht, „Decke raus“ beispielsweise regt die Phantasie an, wie sich hier die alten Mannschaftsräume der Kaserne wandeln werden, wenn sie an Höhe gewinnen. Alles sieht unfertig aus – und genau das soll es auch, wie Thomas Schmidt verrät. Er begleitet als Architekt nicht nur die Umbauten der Defensionskaserne, die Investor Frank Sonnabend zu einem Ort der Kreativwirtschaft werden lässt, er betreibt auch das Café „Simone Berg“.

Ableger für Café am Wenigemarkt

Als „Zwischennutzung“, so erklärt er, soll Simone Berg eine Adresse und Anlaufpunkt auf dem Petersberg sein. Die Lebendigkeit, die die Bundesgartenschau in die alte Festung gebracht hat, will Schmidt unbedingt erhalten wissen, den Schwung der Buga mitnehmen. Als Architekt und Mitinhaber des „Kurhaus Simone“ auf dem Wenigemarkt lag es nahe, auf dem Petersberg einen Ableger zu schaffen. Seit Ende Juni ist geöffnet. Bis September oder Oktober vielleicht, so lange es bei „Simone Berg“ nicht zu kalt wird; Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 14 Uhr.

Vintage-Möbel hat Schmidt über Kleinanzeigen erstanden, sie geben dem Baustellen-Café das gewünschte Ambiente. Der Tresen ist selbstgebaut, alte Teppiche wurden in den etwa 150 Quadratmeter großen Räumen verteilt, Kunst und Plakate wurden an die Wände gebracht. In einem DDR-Wandregal steht ein nostalgisches Telefon – mit Schnur – neben Schlager-Singles als Deko. „Die jungen Leute kennen so was ja gar nicht mehr“, erinnert Schmidt an die 90er Jahre. Zeiten, in denen die Altstädte noch nicht durchsaniert waren und leerstehende Räume besetzt und genutzt wurden.

Ein Lieblings-Ort für DJs und Diskurse

Ein DJ hat bei „Simone Berg“ schon aufgelegt, einen Diskurs mit Fachhochschulstudierenden zum Petersberg hat Schmidt im Terminplan, eine Kunstausstellung ist geplant. Den Laden am Laufen halten junge Leute, die schon am Wenigemarkt gearbeitet haben. Sie sollen sich hier eigenständig erproben. Ziel hinter allem sei es, dass die Erfurter ihren Petersberg noch stärker annehmen als bisher. Mit Konzerten an der Defensionskaserne sei der Weg gut beschritten, doch das Brett, das es hier zu bohren gelte, sei halt dick. Sehe der Denkmalschutz auf dem Petersberg vor allem eine Festung von europäischem Rang. Wo einst das Militär marschierte, hätten Bäume demnach keinen Platz. Als Schattenspender für Cafébesucher indes wären sie willkommen, verweist Schmidt auf den notwendigen Spagat.

Und der Café-Name? Schmidt hat sein Faible fürs Schräge schon mit dem „Kurhaus Simone“ bewiesen. „Kurhaus Simone“ sollte bewusst irritieren, sagt Thomas Schmidt. Insbesondere auf dem bis dato rein touristisch gastronomie-geprägten Wenigemarkt. Inzwischen hätten sich die Erfurter und jungen Menschen diesen Ort „zurückerobert“, auch dank der Simone, wie er sagt. Und auf dem Petersberg? Der Name „Simone Berg“ mit Assoziation zu Sybille oder Andrea Berg sei dann einfach das Naheliegende für den Petersberg-Ableger gewesen, sagt Schmidt schmunzelnd.