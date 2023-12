Erfurt Historiker, Denkmalpfleger und Architekturfreunde sehen die Umbaupläne der Augustinerkirche sehr kritisch. Bernd Prigge zählt auf, an welchen Stellen die Maßnahmen jedoch wichtig sind.

Die Pläne der Augustinergemeinde, ihre für fünf Millionen Euro zu sanieren, sehen Akteure aus der Denkmal-, Architektur-, und Geschichtsszene kritisch. Augustinerpfarrer Bernd Prigge meldet sich zu Wort und greift einige der Vorwürfe auf, die den Entwürfen der Umgestaltung gemacht werden. Wir haben seine Ausführungen in sieben Fragen zusammengefasst, die er beantwortet und die es im Zuge der Debatte zu bedenken gibt:

Die Kirche wird nicht zur Musikhalle. Nicht „die da oben im Landeskirchenamt“ haben über den Entwurf entschieden und ihm kann man auch nicht „Geschichtsvergessenheit“ vorwerfen, ganz im Gegenteil.

1. Was ist das Besondere an der Augustinerkirche? Ein lebendiger Ort des Glaubens, der Geschichte und der Musik. Die Augustinerkirche ist ein anerkanntes Kulturdenkmal und ein offizieller Ort der Demokratiegeschichte. Sechs Jahre war Martin Luther hier Mönch. Das Augustiner-Eremitenkloster gilt als „Wiege der Reformation“. Hier kämpfte Luther mit sich um einen „gnädigen Gott“ und widmete sich dem Studium der Bibel. Der König von Preußen rief 1850 in der Augustinerkirche ein Parlament zusammen, das die politische Einheit Deutschlands herbeiführen sollte. [...] Das Kloster gehört zu den Tourismus-Highlights Thüringens [...] und ist eine der meistgenutzten Kirchen Mitteldeutschlands. Im Augustinerkloster ist zudem der größte Chor Thüringens zu Hause: die Augustinerkantorei mit über 130 Sängerinnen und Sängern.

Die Kirche soll als Gottesdienstort besser genutzt werden können, die Geschichte der Kirche soll sichtbarer werden. Außerdem braucht es bessere Bedingungen für den großen Chor.

3. Wie soll sie umgestaltet werden? Schlicht, geschichtsbewusst, wärmer. Der schlichte Stil eines Bettelordens soll erhalten bleiben. Aber die Kirche soll heller und freundlicher werden. Eine neue Empore im nördlichen Seitenschiff soll an das Erfurter Unionsparlament erinnern und eine Symmetrie zur Südempore herstellen. Dezente Bildschirme unter der Galerie geben die Geschichte des Ortes wieder. Im Westteil wird ein mobiles Podest eingebaut, das erlaubt, den Kirchenraum mit seinen mittelalterlichen Fenstern aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen und der Augustinerkantorei gute Auftrittsmöglichkeiten zu geben. Die Decke soll aufgehellt, die Beleuchtung erneuert und das feste Gestühl durch Bänke und Stühle ersetzt werden, die flexibel einsetzbar sind.

Bernd Prigge ist der Pfarrer der Augustinergemeinde

4. Wer hat das entschieden? Es gab im Jahr 2020 Vorbesprechungen mit Menschen, die sich dem Augustinerkloster zugehörig fühlen, Vertreter der Stadt und des Denkmalamtes, mit Menschen aus der Tourismusbranche, Historikern, Kirchenmusikerinnen und Bau- sowie Heizungsfachleuten. An einem Architekturwettbewerb nahmen dann 18 Büros teil. Die Jury bestand aus etwa 20 Experten.

5. Woher soll das Geld kommen? Für dieses nationale Denkmal erhoffen wir uns öffentliche Mittel und Spenden von Menschen und Stiftungen, die sich dem Augustinerkloster, Martin Luther und dem Ort der Demokratiegeschichte verbunden fühlen. Immerhin gibt es auf der Welt 900 Millionen Protestantinnen und Protestanten!

6. Was sagt die Denkmalpflege? Die Denkmalpflege möchte den vor dem Zweiten Weltkrieg hergestellten Raumzustand bewahren. Das ist die Aufgabe des Denkmalschutzes und liegt in der Natur der Sache. Doch die Augustinerkirche ist nicht nur ein geschichtliches Monument, sondern auch in kirchlicher Nutzung. Religiöse Belange sind zu berücksichtigen. Wesentliche Teile der damaligen Gestaltung durch den Architekten Theo Kellner werden erhalten: das Puristische, das Deckengewölbe, die Kanzel, der erhöhte Chorraum, die Orgelverkleidung. Anderes wird sich verändern: der behindertengerechte Aufgang in den Chor, eine neue Empore wie zu Zeiten des Erfurter Unionsparlamentes (1850), ein Chorpodest u.a. In der Kirche soll Geschichte lebendig gehalten werden, aber sie soll auch ihre Aufgabe erfüllen: zum Gebet rufen, Menschen ansprechen und gute Bedingungen schaffen, um heute vom Glauben zu erzählen.

7. Wie sah die Kirche zur Zeit Luthers aus? Es gab damals in der Kirche viele Seitenaltäre für zahlreiche Anlässe und Heilige. Es fehlten die Bänke im Hauptschiff. Die Menschen standen damals im Gottesdienst. Die jetzige Kanzel gab es nicht. Der Chorraum war durch einen Lettner (Schranke zwischen geistlichem und weltlichem Teil) von den Laienbrüdern abgetrennt. Es gab wohl noch weitere mittelalterliche Farbglasfenster.