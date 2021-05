Ein ungewöhnliches Versteck hatte sich am Samstag ein Mann in Erfurt auf der Flucht vor der Polizei ausgesucht (Symbolbild).

Erfurter Polizei findet Gesuchten in ungewöhnlichem Versteck

Erfurt. Ein außergewöhnliches Versteck hatte sich ein Mann in Erfurt auf der Flucht vor der Polizei ausgesucht.

Am Samstagnachmittag bekam die Erfurter Polizei einen Bürgerhinweis auf einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wird.

Obwohl die Beamten sofort mit der Suche im Südpark begannen, konnten sie den Mann dort nicht finden. Im weiteren Verlauf der Fahndung in der Umgebungen fanden die Beamten den Gesuchten doch noch - in einer Biotonne hockend vor der Polyklinik in der Melchendorfer Straße. Ein nicht ganz geschlossener Deckel hatte die Beamten aufmerksam werden lassen.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Haftbefehl zwar nicht, jedoch wurde bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Dieses wurde beschlagnahmt, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

