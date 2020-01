Erfurter Polizei findet über 10.000 Euro Bargeld und Schreckschusswaffe in Gepäckschließfach

Mehrere 10.000 Euro Bargeld und eine Schreckschusswaffe wurden am Mittwoch durch die Erfurter Polizei sichergestellt. Ein Passant hatte am Abend einen Mann beobachtet, wie dieser einen pistolenähnlichen Gegenstand in einem Gepäckschließfach im Bereich der Rathausgasse deponierte und verschwand.

Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Gemeinsam mit einem Verantwortlichen, wurden sämtliche Schließfächer geöffnet. In zwei der Schließfächer stießen die Beamten auf die Waffe und das Bargeld. Die Ermittlungen zum Eigentümer der Gegenstände hat die Kripo Erfurt aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die gestern im Bereich des Fischmarktes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Laut Angaben der Polizei war der Unbekannte etwa 180 Zentimeter groß, trug dunkle Kleidung und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt unter der Telefonnummer 0361/7443-1465 entgegen.

