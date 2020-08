Erfurter Polizei löst illegale Partys auf

Die Polizei hat in Erfurt illegale Partys aufgelöst (Symbolfoto).

Die Erfurter Polizei hat gemeinsam mit dem Stadtordnungsdienst der Stadt Erfurt am Wochenende Parks und sonstige Treffpunkte der „Erfurter Partyszene“ kontrolliert.

Bei der gemeinsamen Streife im Erfurter Süden seien Freitagabend zwei illegale Veranstaltungen aufgelöst worden, teilt die Polizei am Sonntag mit.

In Räumlichkeiten, in welchen sonst sexuelle Dienstleistungen erbracht werden, wurde angeblich eine private Geburtstagsfeier veranstaltet. Da diese in den sozialen Netzwerken beworben wurde und weitere Anhaltspunkte für einen öffentlichen Charakter der Veranstaltung vorlagen, löste die Polizei die Party auf.

Der Veranstalter erhält eine Anzeige von der Ordnungsbehörde der Stadt Erfurt.

Ebenfalls aufgelöst wurde eine illegale Veranstaltung auf dem Gelände der Deutschen Bahn. Auch dort seien die durch die Thüringer Coronaeindämmungsverordnung festgelegten Rahmenbedingungen nicht eingehalten worden. Außerdem fand die Veranstaltung auf einem Firmengelände statt.

In diesem Fall hat der Veranstalter mit zwei Anzeigen zu rechnen, eine der Stadt Erfurt für die Durchführung einer nicht angezeigten Veranstaltung und eine von der Polizei wegen Hausfriedensbruchs.

