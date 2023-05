Erfurter Projekt „Connecting Humans“ wird Vorbild für ganz Thüringen

Erfurt. Das Integrationsprojekt „Connecting Humans“ ist erfolgreich angelaufen. Nun wollen sich der Unstrut-Hainich-Kreis und Co. etwas davon abschauen.

Das Integrationsprojekt „Connecting Humans“ – zu deutsch: „Menschen miteinander verbinden“ – soll ausgeweitet werden. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung den Einstieg in den hiesigen Arbeitsmarkt zu erleichtern und ihren Weg in die Aufnahmegesellschaft zu ebnen.

Erfurter Projekt soll auf Landkreise übertragen werden

Wie Torsten Haß als Leiter der Volkshochschule und Engagierter des Vorhabens am Mittwochvormittag sagte, ist die Arbeit an den jeweiligen Stellen so weit fortgeschritten, dass sie nun als Vorbild oder Erfahrungsbericht für andere Landkreise in Thüringen herangezogen werden kann.

„Die Strukturen sind gut, wir sind bereits gut vernetzt, nun müssen wir die Erfahrungen in die Kommunen tragen“, wie auch Doreen Denstädt meint, die in ihrer Funktion als Thüringer Ministerin für Integration beim Treffen verschiedener Akteure aus dem Freistaat dabei war.

Willkommenskultur stärken und Teilhabe erhöhen

Durch die Volkshochschulen und regionalen Gleichstellungs-, und Integrationsbeauftragten soll „Connecting Humans“ in den Jahren 2023 und 2024 in Nordhausen, dem Kyffhäuserkreis, dem Landkreis Gotha, dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weitergeführt werden.

„Es soll auch darum gehen, dass nicht nur Wirtschaftsdelegationen ins Ausland geschickt werden, um Fachkräfte zu holen, sondern um die Leute gut auszubilden, die hier sind“, wie Denstädt sagt. Die beiden Teilprojekte „Connecting Women“ und „Connecting Partners“ sollen in diesem Sinne zur Teilhabe von Zugewanderten und der soziokulturellen Willkommenskultur beitragen. Dabei soll durchaus auch kontrovers mit den verschiedenen Akteuren in Austausch getreten und eine gemeinsame Handlungsgrundlage geschaffen werden.