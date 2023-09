Guten Morgen, Erfurt Erfurter Radfahrerin verzweifelt an Fahrrad-Rücklicht

Bedienungsanleitungen in zig Sprachen und trotzdem versteht man sie nicht. Die Erfurter Redakteurin Anja Derowski versuchte sich neulich an einer Batterieabdeckung.

Die Tage werden kürzer, es wird schneller dunkel. Während wir vor zwei Wochen noch bis Betriebsschluss im See planschten, ist es nun halb neun zappenduster. Zeit, die Lichter am Rad zu aktivieren. Was bedeutet, die vom vergangenen Jahr zu suchen (selten erfolgreich) oder neue zu kaufen.

Das neue Rücklicht braucht normale Batterien. Keine große Herausforderung. Doch öffnen ließ es sich nicht. Die Bedienungsanleitung hätte auch die einer fünfteiligen Schrankwand sein können. Dutzende Nummerierungen, wechselnd zwischen Ziffern und Buchstaben. Die Legende war lang.

Ein Zeichen entdeckte ich in ihr nicht. Natürlich kam es mir komisch vor, warum ein Euro-Zeichen neben der Zeichnung aufgemalt war – statt eines weiteren Buchstabens im Alphabet. Egal, ich versuchte weiter, die Abdeckung des Batteriefachs zu öffnen. Vergebens. Also noch mal in die Anleitung gucken.

Und dann, na logisch: Das Euro-Zeichen war kein Legendensymbol, sondern eines für, erwartbar: Geld. Das Ein-Cent-Stück hebelte hervorragend die Abdeckung auf. Batterie rein, Klappe zu und losradeln.