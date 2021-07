Erfurter Rentner-Paar verliert Zehntausende Euro durch falsche Polizisten

Erfurt Für den angeblich durch die Tochter verursachten schweren Unfall soll ein Ehepaar Kaution zahlen.

Unbekannte riefen am Freitag bei einem Erfurter Rentnerehepaar an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie gaukelten den beiden vor, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hatte und dabei eine Person tödlich verletzt wurde. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sollten die Senioren 100.000 Euro als Kaution hinterlegen.

In gutem Glauben der eigenen Tochter zu helfen, hob der Rentner mehrere 10.000 Euro vom Konto ab, den Rest des Geldes sollte er dann später bezahlen. An einem Treffpunkt übergab der Senior am Freitagvormittag einer Unbekannten das Geld. Angeblich wollte sie den Betrag dann bei der Staatsanwaltschaft Erfurt einzahlen.

Als der Rentner wieder auf dem Heimweg war, hatte er das ungute Gefühl, dass er Betrügern aufgesessen war.

Erfurter Polizei warnt vor sogenannten Schockanrufen

Die Erfurter Polizei weist daraufhin, dass es immer wieder zu Schockanrufen kommt. Mit unterschiedlichsten Geschichten (Verkehrsunfall, notwendige medizinische Behandlungen) setzen sie ihre Opfer unter Druck und fordern sie zu Zahlungen auf. Die meist älteren Opfer glauben dann den vermeintlichen Polizisten, Staatsanwälten oder Richtern und lösen ihre Sparkonten auf.

Wir bitten um Sensibilisierung von Verwandten, Bekannten und Nachbarn. Auch Bankmitarbeiter sind angehalten bei hohen Abhebungen genauer nachzufragen. Meist werden die Opfer von den Betrügern schon so weit beeinflusst, dass sie die Bankangestellten auf Nachfrage belügen. Sie täuschen einen Autokauf oder Immobilienerwerb vor.

Perfide Betrugsmasche: Falsche Polizisten gaukeln tödlichen Unfall von Angehörigen vor

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen