Erfurter Schadstoffmobil geht wieder auf Tour

Erfurt. Wer in Erfurt Farben, Kleber, Batterien entsorgen möchte, kann diese und andere Sonderabfälle beim Schadstoffmobil abgeben. Das kommt wieder auf Tour.

Am 13. März startet die mobile Sammlung von Sonderabfall in Kleinmengen. Bis zum 24. März können Erfurter die in ihren Haushalten angefallenen Sonderabfälle dem Personal im Schadstoffmobil übergeben. Das Mobil macht an 50 Standplätzen Station, organisiert von der SWE Stadtwirtschaft GmbH im Auftrag der Stadt Erfurt. Farben, Klebemittel, Trockenbatterien, Altöle, Haushaltschemikalien, Schädlingsbekämpfungsmittel, dürfen wegen ihres Schadstoffgehaltes nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die genauen Sammeltage, Standplätze und Standzeiten des Sonderabfall-Mobils sind dem Tourenplan auf www.erfurt.de/ef135099 zu entnehmen.