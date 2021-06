Erfurter Schmökerhits gehen in die Verlängerung

Erfurt. Bis zum 10. Juni können Erfurter Kinder ihren ganz persönlichen Schmökerhit mit Begründung einreichen.

Die klassischen Schmökerhits wird es dieses Jahr zu den Erfurter Kinderbuchtagen nicht geben. Aufgrund der Schulschließungen hatten Lehrer und Schüler der Klassenstufen 4 und 5 keine Zeit, sich gemeinsam durch Bücherberge zu lesen und die Schmökerhits 2021 zu wählen (wir berichteten).

Kinder von acht bis zwölf Jahren können auch malen oder basteln

Unter dem Motto „Wir suchen deinen Schmökerhit!“ rufen die Stadtwerke Erfurt und die Buchhandlung Peterknecht stattdessen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren auf, ihr ganz persönliches Lieblingsbuch zu nominieren. Kinder können über ihr Lieblingsbuch schreiben, aber auch ein Bild malen oder basteln. Wichtig ist eine kurze Inhaltsangabe und zu erklären, warum genau dieses Buch ein Schmökerhit ist. Unter allen Einsendern werden drei Bücherpakete verlost.

Abgabe des persönlichen Tipps per Mail, per Post oder direkt

Wer mitmachen möchte, kann seine Buchempfehlung per E-Mail mit Angabe von Namen, Alter, und E-Mail-Adresse unter dem Stichwort „Mein Schmökerhit“ an info@stadtwerke-erfurt.de oder kinderbuchtage@peterknecht.de senden oder sie direkt am Empfang der Stadtwerke, in der Buchhandlung Peterknecht oder in der Kinder- und Jugendbibliothek abgeben.

Auch per Post ist die Teilnahme möglich: Stichwort „Mein Schmökerhit“, SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt.