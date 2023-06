Erfurter Schüler engagieren sich beim Freiwilligentag

Erfurt. Knapp einhundert Mädchen und Jungen verschiedener Erfurter Grundschulen waren zum Aktionstag aktiv. Von Umweltschutz bis Senioren-Unterhaltung war vieles dabei.

Knapp 100 Erfurter Mädchen und Jungen nutzten den Thüringer Schülerfreiwilligentag am Donnerstag, um sich in verschiedenen Bereichen in der Stadt ehrenamtlich zu engagieren. „Im Rahmen verschiedener Aktionen und Projekte lernen Schülerinnen und Schüler diverse Tätigkeitsfelder des ehrenamtlichen Engagements und gemeinwohlorientierte Organisationen, Vereine und Initiativen kennen, die das Leben in Erfurt bereichern“, erklärt Franziska Herold, Projektleiterin der Erfurter Engagement-Agentur. Diese hat in diesem Jahr erstmals Schulen und Einsatzstellen für den Aktionstag zusammengebracht. Der Tag selber ist eine Initiative der Thüringer Ehrenamtsstiftung.

Umweltschutz, Vogelpflege und Gymnastik

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Stotternheim engagierten sich den Angaben zufolge im Umweltschutz und sammelten Müll ein. Andere erhielten die Möglichkeit, eine Pflegeeinrichtung für ältere Menschen kennenzulernen. Zusammen mit den Bewohnern des Deutschordens Seniorenhauses im Erfurter Norden sprachen sie darüber, wie Ehrenamtliche das dortige Leben bereichern können und nahmen gemeinsam mit den Bewohnern an einem Gymnastikkurs teil.

Der Erfurter Taubenverein ermöglichte Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsschule am Großen Herrenberg und der Jenaplanschule einen Einblick in die tägliche Arbeit. Die Teilnehmenden übernahmen für einen Tag die Fütterung und Wasserversorgung der Tiere, tauschten Eier aus und säuberten die Handicap-Voliere. „Ich setze mich für Tiere ein und lebe deshalb vegetarisch. Ich sehe heute, dass das auch dringend notwendig ist.“, wird der 14-jährige Felix zitiert.